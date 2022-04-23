شاهد .. سألوا النجمة إلهام شاهين إيه حكايتك مع الرجالة الكبار؟؟ فإحمرت وأجابت دون خجل وصعقت الكل بما أعترفت به !

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة إلهام شاهين إيه حكايتك مع الرجالة الكبار؟؟ فإحمرت وأجابت دون خجل وصعقت الكل بما أعترفت به ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

تعتبر الفنانة الكبيرة إلهام شاهين إحدى نجمات ورموز السينما المصرية، واحدى نجمات جيل الوسط في السينما المصرية.

حققت شاهين شهرة كبيرة في فترة السبعينيات والثمانينيات إلى الآن، وقدمت في مسيرتها عشرات الأعمال المميزة والهامة.

تحصلت الفنانة إلهام شاهين على بكالوريوس من معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل في عام 1982.

وبدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ، وبدأت حياتها السينمائية في سبعينات القرن العشرين من خلال فيلم "رجل اسمه عباس" في عام 1978 وقدمت بعدها افلام عديدة.

ومؤخراً خلال استضافتها في الجزء الثاني من برنامج "العرّافة" أجابت الفنان إلهام شاهين عن سؤال محرج بخصوص سر تفضيلها الزواج ممن يكبرونها في السن مجيبةً بكل جرأة ودون خجل عن سؤال"إيه حكايتك مع الرجالة الكبار؟" بعد احمرار وجهها.

إلهام شاهين أجابت بالقول: "عشان أنا بحب العقل الكبير والشخص الناضج، ولما تزوجت في العشرينيات كنت أحب أن يكون الرجل في الخمسينيات".

وأضافت دون خجل: "بحب عقل الراجل وإنه يبقى قوي ومسؤول وناضج وأعمله حساب، وعشان كده لم أنجذب إلا للرجل الخمسينين عندما كنت في العشرينيات".

كما واعترفت أنها تعيش قصة حب بالقول: "طول عمري بحب ومبعرفش أعيش من غير قصة حب... عموماً أنا مبحبش العيال الصغيرة".

وختمت: أحب الراجل الناضج المستقر الهادئ والمفكر، أما الشاب الصغير فيفتقر إلى هذه الأشياء... أنا مش عايزة راجل صغير أتنطط معاه وأروح الديسكو، أنا مش بتاعة الكلام ده، لكن أنا بحب أقعد قعدة رومانسية".