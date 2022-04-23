شاهد .. لن تصدق سبب رفض نوال الزغبي المشاركة في هذا الفيلم مع الامبراطور أحمد زكي.. أنكشف السر المخفي وبكل وضوح للعلن !

انت الان تتابع خبر لن تصدق سبب رفض نوال الزغبي المشاركة في هذا الفيلم مع الامبراطور أحمد زكي.. أنكشف السر المخفي وبكل وضوح للعلن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

تحدثت نوال الزغبي عن كواليس حياتها الشخصية، حيث كشفت سراً لأول مرة تبوح به، كان ذلك من خلال ظهورها ضيفة على برنامج كلام الناس المذاع على قناة أم بي سي مصر.

وقالت "الزغبي"أنها رفضت المشاركة في عمل فني من بطولة “الإمبراطور” الراحل أحمد زكي، مرجعة السبب في ذلك إلى عدم إيمانها بقدراتها على التمثيل والوقوف أمام نجم بحجم أحمد زكي في ذلك الوقت.

وحكت الفنانة اللبنانية كواليس هذا الأمر قائلة: “أنا رفضت التمثيل في عمل فني يجمعني بأحمد زكي، ودي حقيقة، لأنني لم أكن أريد التمثيل مطلقًا لكنني ندمانة إني موافقتش على العرض والتمثيل أمام ممثل عظيم مثل أحمد زكي”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي كانت أغنية “ليس باجي على بالك” التي قدمتها قبل نحو شهر على شكل مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.