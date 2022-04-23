شاهد .. سألوا المخرجة إيناس الدغيدي عن سبب طلاقها وخراب بيتها ! فردت بجرأة صدمت الكل !.. لن تتوقع ما قالته !

انت الان تتابع خبر سألوا المخرجة إيناس الدغيدي عن سبب طلاقها وخراب بيتها ! فردت بجرأة صدمت الكل !.. لن تتوقع ما قالته ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

المثيرة للجدل إيناس الدغيدي (10 مارس 1953) هى مخرجة مصرية وهي اول مخرجة مصرية ست اتخرجت من المعهد العالي للسينما 1975.

وعملت الدغيدي أول فيلم ليها 1985 وكان اسمه عفوا ايها القانون من بطولة محمود عبد العزيز و نجلاء فتحى وكان مثير للجدل مش للمشاهد الجنسية بس لكن بردو لموضوعه اللى كان بينتقد ان الراجل مبيتحاكم لو زنا فى القانون المصرى.

ومؤخراً كشفت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بكل جرأة ودون خجل ولأول مرة عن سبب انفصالها عن زوجها نبيل معوض وخراب بيتها.

وعند سؤالها عن سبب الطلاق أشارت إلى أن نجاحها المهني كان سبباً للطلاق، بجانب الروتين الذي سيطر على علاقتهما.

جاء ذلك عندما حلّت المخرجة إيناس الدغيدي ضيفةً على برنامج "كلام في الحب" الذي تقدّمه الفنانة يسرا على قناة mbc.

كما تحدثت عن أول هدية من زوجها... فقالت: "أنا نجحت وكبرت وهو مبقاش شايف البنت الصغيرة اللي يقدر يسيطر عليها، وبقى يتضايق من أهميتي وهو كان ناجح ودكتور له احترامه".

وتابعت: "لكني مبقتش فاضية وطول النهار معاه والروتين كسر الغرام والحب موجود بس مفيش غرام، وطبعاً مقدرش أشيل حب نبيل من حياتي لكنه أتكسر وتحول لشيء آخر".

وفي اللقاء أشارت الدغيدي إلى أن أول هدية تلقتها من زوجها السابق نبيل كانت غريبة، حيث أهداها علبة مناديل لسيارتها.

علّقت مازحةً: "لقيته جايب علبة وعليها شريطة هدايا افتكرت إنها ألماظ وطلعت في الآخر علبة مناديل ومع ذلك فرحت جداً لأني حسيت بتقدير، والحب بيخلي الإنسان متسامح وخدوم وشايف الدنيا جميلة ومتصالح مع نفسه".

جدير بالإشارة أن إيناس الدغيدي ابتعدت عن الإخراج منذ فيلمها الأخير "مجنون أميرة"، واتجهت لتقديم البرامج، وأبرزها برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي نال شهرة واسعة وحقق نجاحاً هائلاً، حيث استضافت فيه الكثير من الفنانين على مستوى العالم العربي، الذين كشفوا العديد من أسرار حياتهم لأول مرة في برنامجها.