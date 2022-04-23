شاهد .. الموت يفجع الفنان ’’يزن السيد‘‘ بـ وفاة أعز الناس.. والحزن يخيم على محبيه !! (صورة)

انت الان تتابع خبر الموت يفجع الفنان ’’يزن السيد‘‘ بـ وفاة أعز الناس.. والحزن يخيم على محبيه !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

فجع الممثل السوري ​يزن السيد​ بوفاة عمه الدكتور أحمد السيد ناعياً إياه عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر السيد صورة للنعوة مرفقاً إياها بتعليق: "الله يرحمك ياعمي ويجعل مثواك الجنة، الدكتور احمد السيد في ذمة الله"، حيث من المقرر أن يتم تشييع جثمانه اليوم الجمعة عقب صلاة الظهر.



وتلقى الفنان السوري التعازي من محبيه وزملائه في الوسط الفني من بينهم وائل زيدان وفادي صبيح والمخرج سمير حسين.



ويطل يزن السيد على متابعيه خلال الموسم الرمضاني الحالي 2022 بعدة أعمال درامية وهي "​كسر عضم​، ​جوقة عزيزة​، ​حوازيق​، ​بيوت من ورق​، ​حارة القبة​ الجزء الثاني".