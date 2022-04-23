شاهد .. كنت عارف انك بتروح مقلب مع رامز جلال.. احنا في رمضان متكذبش ؟؟.. حمو بيكا يجيب بصرحة غير مسبوقة ويكشف المخفي !

انت الان تتابع خبر كنت عارف انك بتروح مقلب مع رامز جلال.. احنا في رمضان متكذبش ؟؟.. حمو بيكا يجيب بصرحة غير مسبوقة ويكشف المخفي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

حل الفنان حمو بيكا، في وقت سابق، ضيفاً في برنامج حبر سري مع الاعلامية أسما ابراهيم، المذاع على شاشة قناة القاهرة والناس، وكشف مطرب المهرجانات حقيقة علمه بمقلب رامز جلال ببرنامج رامز موفي ستار.

وقال حمو بيكا، إنه لم يكن يعلم بحقيقة مقلب رامز جلال وأخبره بأنه ذاهب لتصوير مشهد في فيلم للنجم العالمي فاندام، وذكر: "مكنتش عارف مقلب رامز جلال وكنت رايح أصور مشهد مع فاندام وبحبه قوي وبشوف كل أفلامه زمان"

وأشار حمو بيكا، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن والدته غضبت من تعليقات رامز جلال عليه خلال الحلقة، مضيفا: "بعشق رامز جلال وبحبه وهو فعلا قال كلام كتير عليا بس عادي وبحبه ولكن والدتي زعلت من الكلام وعيطت وـنا حاولت افهمها أنه برنامج وهزار".

وأكد حمو بيكا، عدم وجود أي مواقف بينه وبين المطربة شمس التي وصفته بأنه قليل الأدب، قائلا: "لما المطربة شمس قالت عليا قليل الادب قلت لها شكرا ولك كل الاحترام وانا معملتهاش حاجة ومحصلش بنا حاجة".