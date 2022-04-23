شاهد .. هل فعلاً الفنان سمير صبري لم يصلِّ ركعة واحدة لله طوال حياته؟! عمرو أديب فضح كلَّ شيء مخفي أمام الملأ !!

انت الان تتابع خبر هل فعلاً الفنان سمير صبري لم يصلِّ ركعة واحدة لله طوال حياته؟! عمرو أديب فضح كلَّ شيء مخفي أمام الملأ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

ولد الفنانة سمير صبري في 27 ديسمبر/كانون الأول عام 1936 وهو فنان مصري شامل، فهو ممثل ومطرب وإعلامي.

ولد في مدينة الإسكندرية، وكانت أسرته تهتم بالثقافة الفنية، من سينما ومسرح وموسيقى، فشكلت عائلته البدايات الفنية له في الصغر ،قدم صبري أفلاماً وبرامج إذاعية وتلفزيونية خالدة ويعتبر واحد من كبار فناني مصر.

وعلى خلاف ماهو شائع عن كون الفنان المصري الكبير سمير صبري لم يصلِّ لله ركعة واحدة في حياته ، خرج الإعلامي المصري عمرو أديب مؤخراً فاضحاً حقيقة كل شيء وزيف هذا الإدعاء الباطل.

ففي برنامجه الحكاية كشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل تروى لأول مرة عن الفنان سمير صبري وحياته الدينية.

وقال أديب: "رأيت هذا الرجل أكثر من مرة يفرش المصلية بتاعته في مكان فيه حد عيان ويصلي ويجلس ويسبح بسبحته".

الإعلامي المصري أضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر":"مفيش عزاء كان سمير صبري مش موجود فيه، ومفيش واجب بيفوته".

كما واشار إلى أن : "سمير صبري عامل نص أفراح البلد ببلاش، وكان فيه زمن اللي عمل فرح وسمير صبري مش فيه كأنه متعملش".