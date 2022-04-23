شاهد .. مشهورة سناب شات رهف القحطاني ’’وذ نكهة‘‘ تُشعل الأنترنت بوصلة رقص جريئة !! (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت مشهورة سناب شات رهف القحطاني وذ نكهة مقطع فيديو على حسابها على موقع تيك توك وهي ترقص على أنغام إحدى الأغاني. وظهرت القحطاني خلال الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص مرتدية عباءة سوداء اللون فيما تركت شعرها منسدلا. كما ظهرت عبارة مدونة على الفيديو جاء فيها: " يحسبون يقدرون يجرحوني وأنا قحطانية".

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