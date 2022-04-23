شاهد .. خطأ فادح لم يركز عليه أحد في برنامج ‘‘رامز موڤي ستار’’ جعل رامز يشعر بالإحراج الشديد !! (لن تصدق ماهو)

انت الان تتابع خبر خطأ فادح لم يركز عليه أحد في برنامج ‘‘رامز موڤي ستار’’ جعل رامز يشعر بالإحراج الشديد !! (لن تصدق ماهو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

في الحلقة الـ 20 حل الفنان الكوميدي سليمان عيد، في ضيافة برنامج رامز موفي ستار، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، مع الفنان العالمي فان دام.

وسخر رامز جلال في بداية الحلقة من الفنانة سليمان عيد، عندما تحدث بالغة الإنجليزية، حيث قال سليمان: ده إنجليزي وأنا في الإنجليزي ضايع.. ليرد رامز: دي مش اللغة بس اللي ضيعة دا أنت كلك ضايع.

كما أخطأ سليمان عيد عند سؤاله عن أفضل أفلام فان دام، ليرد الفنان الكوميدي بأنه يحب فيلمه روكي، وهو فيلم للنجم العالمي سيلفستر ستالون وليس فاندام.

واحرج بعدها الفنان رامز من الخطاء الذي ارتكبه سليمان عيد، موضحاً ذلك في التعليق علية ورد فان دام على سليمان عيد بمحاولة تقليد أداء سيلفستر ستالون في فيلم روكي، ليعتذر سليمان بعد ذلك بشكل طريف.

الجدير ذكره أن برنامج رامز موفي ستار تم تصويره داخل المملكة العربية السعودية للسنة الثانية على التوالي.