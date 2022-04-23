شاهد .. فيفي عبده تنفعل في وجه بسمة وهبة على الهواء و تنسحب من البرنامج بعد سؤالها المُحرج والصادم !! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر فيفي عبده تنفعل في وجه بسمة وهبة على الهواء و تنسحب من البرنامج بعد سؤالها المُحرج والصادم !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

انفعلت الفنانة فيفي عبده من أحد أسئلة الإعلامية بسمة وهبة وطلبت انهاء مقابلتها معها.

حلت فيفي عبده ضيفه على برنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة عبر قناة المحور، حيث تم استعراض جزء من مقابلة سابقة أجرتها مع المذيع العراقي نزار الفارس، تحدثت خلالها عن قبرها، ورفضها وضع لقب راقصة فوق القبر.

وقالت بسمة وهبة إن سؤال المذيع كان المقصود به إهانة فيفي عبده، وهو ما أغضب الأخيرة لترد: "من فضلك محبش حد يقول لي الكلام ده".

وأضافت فيفي عبده: "معرفتش أوصل له الجملة اللي هو عايزها، هو مش فاهم النظام عندنا، بدليل أن أنا قلت له".

ورفضت الإجابة عن سؤال بسمة وهبة حول كتابة لقب "الراقصة" فوق قبرها قائلة: "هنقعد نتكلم في كلام مالوش لازمة ليه؟ أنا محبش الرد في اللي مالوش لازمة".

وأكدت فيفي عبده أنها لم تنزعج من السؤال لكنها ترفض التطرق إلى تلك الأمور في مقابلة إعلامية وأوضحت: "أنا جاية أعمل معاكي لقاء، مش جاية عشان تطلعي ده قال وده عمل، محبش كده خالص، نقدر نقفل البرنامج على كده وشكرا".

وتشارك فيفي عبده حاليا في بطولة مسلسل "شغل في العالي" مع شيرين رضا بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفي محرم.