شاهد .. سألوا النجمة المصرية دينا الشربيني ممكن في يوم تلبسي الحجاب؟ فأجابت دون خجل وبكل جرأة وصدمت الكل !

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة المصرية دينا الشربيني ممكن في يوم تلبسي الحجاب؟ فأجابت دون خجل وبكل جرأة وصدمت الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

تطرق الحديث بين النجمة دينا الشربيني وأسما ابراهيم مقدمة برنامج حبر سري في لقائهما إلى ارتداء الحجاب.

وقالت دينا الشربيني: "مش بفكر في الحجاب ولكن مقلتش مستحيل اتحجب، ودي حاجة بين الواحد وبين ربنا ومش بحب ادخل في موضوعات الدين".

وفسرت دينا الشربيني المقصود بقولها إن الثقافة الجنسية أول علاج لظاهرة التحرش، قائلة: "من حق كل فتاة أن تكون على علم ومعرفة بمعلومات عن الثقافة الجنسية، فيه عندنا موضوعات محدش بيتكلم فيها وده بيظلم ناس كتير، والبنت لو فاهمة عن الثقافة الجنسية بطريقة علمية، ولازم الأم توعي ابنتها وتعلمها الصح والخطأ والعيب بالإضافة إلى توعية الشباب أكيد الموضوع هيفرق".

وأضافت: يوجد أنواع كثيرة من التحرش ليس فقط تحرش جسدي، ممكن يبقى بالعين وفي تحرش لفظي، لازم يكون في عقاب للمتحرش بجانب تعليم الثقافة الجنسية.

يعرض حاليًا لدينا الشربيني، مسلسل "المشوار"، ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022، بطولة محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود اليثي، ندي موسي، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، وسما إبراهيم، من تأليف محمد فريد، إخراج محمد ياسين.

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، في إطار من التشويق والأكشن والإثارة، حيث يقدم محمد رمضان دور ماهر الذي يقع في غرام وردة ويتزوجها، ويدخل محمد رمضان في مشاكل بسبب تورطه في عالم الآثار، الإ أنه يهرب ويطارده رجال الشرطة وعلى رأسهم أحمد مجدي.