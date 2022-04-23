شاهد .. كهربا يفضح فبركة مقالب رامز جلال ويكشف مالم يجرؤ غيره الكشف عنه.. مفاجأة مزلزلة أنكشفت أمام الملأ !

انت الان تتابع خبر كهربا يفضح فبركة مقالب رامز جلال ويكشف مالم يجرؤ غيره الكشف عنه.. مفاجأة مزلزلة أنكشفت أمام الملأ ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت اللاعب المصري محمود كهربا حقيقة معرفته بمقلب الفنان رامز جلال الذي استضافه قبل عامين في برنامجه رامز مجنون رسمي.

واعترف محمود كهربا لاعب الأهلي والمنتخب المصري، بأنه كان على علم بالمقلب الذي ظهر فيه خلال شهر رمضان، قائلاً: "لو تابعتم ردود أفعالي ستعلمون أنني كنت أمثّل في شكل جيد"، في إشارة إلى أنه كان على علم مسبق بالمقلب وفكرة البرنامج قبل تصوير الحلقة.

وأضاف كهربا في تصريحات تلفزيونية سابقة على شاشة قناة الأهلي: "سأتّجه للتمثيل في المستقبل، نفسي أتعلم التمثيل، ولو شوفتوني في برنامج رامز جلال في شهر رمضان هتعرفوا أنا بمثل كويس ولا لأ".

وهذا العام يعرض برنامج رامز جلال الجديد "رامز موفي ستار" طوال شهر رمضان الفضيل على قناة إم بي سي مصر.

يذكر أن برنامج رامز موفي ستار، تم تصويره بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه، وذلك للعام الثاني على التوالي، وتقوم فكرته على مشاركة الفنان العالمي فان دام، وإن كان الضيف ممثل، يتواصلون معه على أنه سيمثل مشهد رفقة الفنان العالمي، أما إن كان لاعب كرة قدم، فيأتي من أجل إعلان عن أحد المنتجات.