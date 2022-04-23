شاهد .. عادات صادمة للفنانين في رمضان.. ما كان يفعله النجم فريد شوقي لا يصدقة ولم يتوقعة عقل !!

انت الان تتابع خبر عادات صادمة للفنانين في رمضان.. ما كان يفعله النجم فريد شوقي لا يصدقة ولم يتوقعة عقل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

تختلف عادات الشهر الكريم من منطقة الى منطقة أخرى فهناك في بعض المناطق يحضرون طعام الإفطار والسحور كل يوم في منزل واحد من الأقارب، ويجتمع الجميع كل يوم في بيت أحدهم لتناول الطعام، وهناك من تتميز ليالي رمضان عندهم بالسهر والعب مع بعض، وأيضا هناك من يعيش أجواء رمضان ما بين قراءة القران والصلاة والاكثار من الاستغفار، والمبادرة على اعمال الخير.

لكن نجوم الفن وخاصة نجوم الزمن الجميل كان لهم عادات غير فى شهر رمضان، كانوا يقومون بالسهرات وكانت منازل بعضهم تمتلئ بالزائرين من الأصدقاء والأقارب فى دعوات على السحور أو الإفطار وسهرات بعضها فنى وبعضها عائلى، يعيشون فيها فى جو رمضانى مميز يشع بهجة وحب وفن ومرح، وأحيانا خناقات

وكانت الفنانة الاستعراضية الجميلة نعيمة عاكف تحرص على أن تدعو صديقاتها على مائدة إفطارها ، وكانت تحب شهر رمضان وتقدس شعائره وتتحدث دائما عن فضل الصيام وتحذر المفطرين من عقوبة الإفطار، بل كانت لا تتمالك أعصابها حين تعرف أن أحد من زملائها أو أصدقائها مفطر وقد يتحول الأمر بعد الوعظ إلى خناقة، وهو ما حدث حين دعت نعيمة عدد من صديقاتها للإفطار فى منزلها ، وعلى المائدة عرفت ان إحداهن مفطرة فثارت عليها بغضب ، وأصرت ألا تتناول معها الطعام فغادرت صديقتها المنزل وقد أقسمت كل منهما ان تقطع علاقتها بالثانية وحدثت جفوة بينهما للأبد.

فيما كان وحش الشاشة فريد شوقى يحب شهر رمضان ويعشق الياميش بشكل لافت حتى أنه كان يستهلك كمية كبيرة من الياميش خلال شهر رمضان ، فيحشو جيوبه من أنواع الياميش ويأكل منه طوال السهرة حتى أن وزنه كان يزداد خلال الشهر بسبب إفراطه فى تناول الياميش ، فيما كانت الفنانة هدى سلطان تحاول الحفاظ على وزنها لذلك كانت تقاوم إغراءات أطعمة الشهر الكريم وتتناول كميات قليلة من الطعام ، وكانت خلال فترة زواجها من وحش الشاشة تحاول أن توازن بين حب زوجها للطعام والياميش وبين رغبتها فى عدم زيادة الوزن وهو ما كان يمثل تحدياً كبيراً أمامها حتى تتمالك نفسها أمام مغريات الطعام.