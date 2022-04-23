شاهد .. سليمان عيد أثقلته الديون فلجأ لـ عادل إمام.. رد الأخير تسبب في بكائه.. لن تصدقوا ماذا قال الزعيم !

انت الان تتابع خبر سليمان عيد أثقلته الديون فلجأ لـ عادل إمام.. رد الأخير تسبب في بكائه.. لن تصدقوا ماذا قال الزعيم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

روى الفنان المصري سليمان عيد، قصة حدثت بينه وبين الفنان الكبير عادل إمام أدت إلى بكائه عقب مقابلته به في مسرحية الزعيم.

وقال عيد أنه عقب زواجه كانت عليه ديون كثيرة كان ينبغي عليه تسديدها ولم أدرِ كيفية تسديدها لركود السينما في هذه الفترة.

وأضاف خلال لقاء سابق ببرنامج "يحدث في مصر المُذاع على فضائية "إم بي سي" مصر، أنه بعد استمرار حالة الركود وتوقف مسرحية "جوز ولوز" عن العرض لظروف خاصة طلب من "فتوح أحمد" العمل معه في مسلسل مدته 10 حلقات ك"كومبارس" مقابل 75 جنيهًا في الحلقة الواحدة.

وتابع سليمان عيد أنه لما وجد شباب أصغر منه في المسلسل تملكه الحرج وفضَّل عدم الاستمرار في الدور، مشيرًا إلى أنه بعد محاولات من المخرج قبل الدور بشرط عدم ظهوره مباشرةً في المسلسل.

وأكمل أنه خلال هذه الفترة حضر عرض برومو لمسرحية عادل إمام "الزعيم" ومن هناك طلب من عادل إمام تمثيل دور في المسرحية فأخبره الأخير بأنه لا يوجد دور إلا لرجل عجوز، ليرد عليه ضاحكًا بأنه عجوز بالفعل.

وتابع: الفنان عادل إمام قال لي بتاخد كم قلت له 600 جنيه، قال لهم مضوه على عقد بـ 1500 جنيه، مما مكنه من تسديد ديونه وإجهاشه بالبكاء من غمرة الفرحة.