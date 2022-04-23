شاهد .. لن تصدق من هو نجل الفنان الراحل وحيد سيف.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. والمفاجأة في هويته (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو نجل الفنان الراحل وحيد سيف.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. والمفاجأة في هويته (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

أحيانًا يرث أبناء الفنانين الموهبة من آبائهم، ويستكملوا مشوارهم الفني مثل نجل الفنان وحيد سيف والفنانة ألفت سكر الذي دخل الوسط الفني من أوسع أبوابه.

دراسته الأكاديمية

كان أشرف سيف يعشق الفن منذ صغره وذلك من خلال متابعته اعمال والده ومحاول التدريب عليها كما أنه كلل موهبته بالدراسة الأكاديمية حتى حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان للدراسة والأعمال التي قدمها في المعهد دور كبير في ثقل موهبته.

أعماله الفنية

ومن ابرز الأعمال التي قدمها اشرف في الوسط الفني منها مسلسلات "أهلاً بالسكان، ورفقاً أيها الأبناء، والباقي من الزمن ساعة، و'كلام رجالة، وخشوع، وشارع المواردي".

كما قدم العديد من الأعمال المسرحية منها "قسمتي ونصيبي، وإجرى وخد لك قالب، والنهاردة آخر جنان، وخيل الحكومة، وممنوع الإنتظار".. كما قدم للسينما العديد من الأعمال منها فيلم اللص، اولمشاغبون في نويبع، ومطاردة في الممنوع، ونسيت أنى إمرأة، والسيد كاف"

من هو وحيد سيف؟

وحيد سيف ليس اسمه الحقيقي وإنما مصطفى سيد أحمد سيف، كما تزوج 3 مرأت، وانجب خلالهم ابنه الممثل أشرف سيف والممثل ناصر سيف، هو حالياً متزوج من صحفية مصرية تُدعي خلود من خارج الوسط الفني.

رحل وحيد سيف عن عالمنا في 19 يناير 2013، عن عمر ناهز الـ79 عامًا، بعد صراع مع المرض، نتيجة الإصابة بهبوط حاد بالدورة الدموية.