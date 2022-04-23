شاهد .. رامز جلال لم يجلب فان دام لبرنامج ’’رامز موفي ستار‘‘ وخدع الجميع.. ما تم كشفه صعق الكل ولم يتوقعه أحد !

انت الان تتابع خبر رامز جلال لم يجلب فان دام لبرنامج ’’رامز موفي ستار‘‘ وخدع الجميع.. ما تم كشفه صعق الكل ولم يتوقعه أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

أنتشرت اخبار صادمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الشخص الذي ظهر في برنامج رامز جلال ليس فان دام النجم العالمي بل شبيهاً له.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر أن رامز جلال لم يتعاون مع فان دام بل أوهم الجميع أنه هو بينما في الحقيقة من كان متواجداً هو دوبلير أو ما يعرف بشبيه الممثل الذي يستخدم في المسلسلات من اجل تأدية بعض المشاهد الخطرة.

هذه المعلومة لم يتم تأكيدها او نفيها حتى الساعة لكن في حال كانت صحيحة فإنها ممكن ان تطيح بمستقبل النجم المصري بعد سنوات على برامج المقالب التي اشتهر بها.

وكان قد صدم النجم العالمي فان دام الجمهور بعد قيامه بحذف جميع صوره التي تجمعه مع رامز جلال وقام مدير أعماله بإثارة الجدل بتعليقه من خلال صورة نشرها عبر فيسبوك.