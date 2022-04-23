شاهد .. لن تصدق من هو نجل الفنان محمد عبدالجواد.. ممثل شهير ونجم مسلسل الإختيار.. مفاجأة مزلزلة ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو نجل الفنان محمد عبدالجواد.. ممثل شهير ونجم مسلسل الإختيار.. مفاجأة مزلزلة ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

الفنان الشاب كريم عبد الجواد هو ممثل مصري قدم بعض الأعمال الرائعة في الدراما التلفزيونية، وكان أشهرهم مسلسل الباطنية الذي قدمه الفنان في أوائل مشواره الفني مع النجم صلاح السعدني.

وكريم هو ابن الفنان محمد عبالجواد ويتمتع بالموهبة الشابة ولديه حضور تلقائي عند تقديم الأدوار المختلفة، ولذلك تم اختياره في بعض المسلسلات الهامة وتقديم الأعمال المختلفة.

وخاض تجربة التمثيل لأول مرة وكان وجه جديد في مسلسل الباطنية الذي يعتبر من أفضل الأدوار الرائعة بالنسبة إليه، لأنه اكتشف موهبته الحقيقية في هذا الوقت.

كما شارك في مجموعة أخرى من الأعمال الدرامية بأدوار مختلفة، كما بحث كثيراً عن فرصة حقيقية لدخول عالم الفن، وكانت الفرصة المميزة بالنسبة إليه مع الفنان صلاح السعدني في هذا المسلسل الرائع، ويعتبر أصعب عمل بالنسبة له، لأنه شارك في مسلسل تلفزيوني مع نخبة من ألمع نجوم الفن.

وشارك الفنان كريم عبد الجواد في مسلسل الإختيار، هذا المسلسل الذي تم ترشيحه ليجسد به شخصية النقيب الشهيد أحمد الشبراوي مع النجم أمير كرارة الذي قام بدور الشهيد أحمد منسي،