شاهد .. مين من بين أزواجك الأربعة ندمتي كثيراً على ارتباطك به ؟؟ أنغام أجابت وفضحت هذا الفنان الشهير !! من يكون ؟

انت الان تتابع خبر مين من بين أزواجك الأربعة ندمتي كثيراً على ارتباطك به ؟؟ أنغام أجابت وفضحت هذا الفنان الشهير !! من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

شائعة جديدة تداولها رواد شبكات التواصل الاجتماعي، ربطت اسم الفنانة المصرية أنغام، بزيجة خامسة في حياتها، والزوج المحتمل هذه المرة هو الموسيقار هاني فرحات، قائد فرقتها.

ردت الفنانة أنغام بنفي ضمني عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر قائلة: "الأخبار المتداولة عني غير صحيحة رجاء للمواقع (المحترمة) عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر".

هاني فرحات الذي تصدر المشهد دون أن ينفي أو يؤكد الخبر حتى اللحظة، ربما ينضم لقائمة "أزواج أنغام" التي ضمت سابقا وبالترتيب: "مجدي عارف، فهد، أحمد عز، أحمد إبراهيم".

تجربة مريرة

خاضت أنغام تجربة الزواج في عام 2004، عندما تزوجت من الموزع الكويتي فهد الشلبي، وخلال فترة زواجهما تعاونا بشكل لافت في العديد من الأعمال الغنائية، وأثمرت هذه الزيجة على طفلها الثاني عبد الرحمن.

لم يمر سوى 3 سنوات، وأعلنت أنغام انفصالها عن الموزع فهد الشلبي، ورغم التكتم الشديد الذي تفرضه الفنانة المصرية على حياتها الخاصة، إلا أن المشاكل التي وصلت لحد المحاكم كشفت أن العلاقة مع زوجها الثاني لم تنته بهدوء كما ظن البعض.

حيث أقام الموزع فهد دعوى قضائية من أجل رؤية ابنه عبد الرحمن، وبسبب هذه القضية ظلت أنغام فترة من الوقف تتفادى الذهاب إلى دولة الكويت إلى أن تم حل الأمر، ولكن مازالت بينهما قضايا عالقة في المحاكم بشأن مصاريف طفلهما.

وردا على سؤال حول الشخص الذي ندمت على الزواج منه قالت أنغام أنها تنازلت عن كلّ حقوقها المادية من نفقة ومؤخّر ومتعة مقابل طلاقها من الشلبي، مؤكدة أنها تندم على الزواج به.