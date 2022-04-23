شاهد .. ظهور مفزع وكارثي لزوجة بطل مسلسل رشاش بوجه متورم والجمهور: زوجها ضربها !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع وكارثي لزوجة بطل مسلسل رشاش بوجه متورم والجمهور: زوجها ضربها !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

صدمت الفنانة ليلى اسكندر المتابعين جميعهم، بعد أن ظهرت بفيديو مباشر بعد أن ضربها زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان، لتظهر الحقيقة فيما بعد.

وسببت ليلى إسكندر، صدمة لمتابعيها بعدما أطلت في مقطع فيديو نُشر على تطبيق ”سناب شات“ يُظهر كدمات على وجهها مع عبارة ”لا تسمحي لأي رجل أن يفعل بك هذا“.

ووسط التساؤلات والبلبلة التي أحدثتها إسكندر بين الجمهور، بعد ظهورها بهذا الشكل، فقد أوضحت الفنانة اللبنانية أنها تصور إعلانا لمناهضة العنف وأن الكدمات على وجهها هي مؤثرات بصرية تمّ تطبيقها بالمكياج، فكتبت: ”أنا لسه أصوّر، لا تشيلوا همّ. الهدف: لا للعنف ضد المرأة“.

وتعرضت ليلى لردود فعل بين الجمهور، فانتقدها بعضهم لعدم توضيح الأمر منذ البداية، فيما ذكر آخرون أنها تقصّدت افتعال حالة الجدل بين الجمهور.

بينما اعتقد العديد من المعلقين بأن زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان قد انهال عليها بالضرب والعنف، وأنها توثق فعلته، وجاء في بعض التعليقات: ”معقول يعقوب عنّفها وضربها.. شو السالفة؟“. وأضافت أخرى لاعتقادها بأن يعقوب ضربها: “ مسكينه الله يجبر خاطرها ويهدي بالها“.

وذكر آخرون أن مقطع ليلى إسكندر جاء بعد أيام من شائعة انفصالها عن زوجها الفنان يعقوب الفرحان، ونفيها لها.

في غضون ذلك وثّقت ليلى إسكندر صورة عبر حسابها في ”إنستغرام“ لشابة وكتبت عليها: ”عزيزي الرجل، أعرف إذا توقفت المرأة عن مضايقتك تتوقف عن حبك“، فتفاعل معها الجمهور على نطاق واسع، وانقسمت التعليقات بين من اعتبروا أن ما يحدث كان سحابة قاتمة بين الزوجين وأنهما سيستمران ويتصالحان من جديد؛ نظرا لعلاقة الحب القوية التي توحدهم، وبين من أكد أن قصة خلافهما شائعة.

وكانت ليلى إسكندر، قد أعلنت في يوليو 2019 انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان، بعد مرور سنوات على زواجهما؛ إذ كتبت في منشور عبر ”سناب شات“ قالت فيه: ”أعلن انفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان“، لكنها لاحقا عادت إليه مؤكدة أن ”ما حدث بينهما فترة زعل ليس أكثر“.