شاهد .. رجيم سحري أفقد النجمة الشهيرة ليلى علوي 30 كيلو من وزنها خلال 12 أسبوع فقط.. لن تصدق ما كانت تفعله !

انت الان تتابع خبر رجيم سحري أفقد النجمة الشهيرة ليلى علوي 30 كيلو من وزنها خلال 12 أسبوع فقط.. لن تصدق ما كانت تفعله ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

استطاعت عدد من النجمات خسارة وزنهن الزائد عن طريق اتباع حمية غذائية قاسية، وأبرزهن الفنانة ليلى علوي.

وكشفت الفنانة المصرية ليلى علوي عن سر خسارتها لـ 30 كيلو جرام من وزنها الزائد وتمتعها بالرشاقة حاليا.

وأكدت ليلى علوي أنها أكثر سيدة شعرت بالتعب في الرجيم، بسبب اتباعها أكثر من حمية غذائية لم تأت بنتائج، وأضافت ليلى في لقائها بأحد البرامج أنها اتبعت ريجيمًا كيميائيًا وغيره من الحميات غير الصحية، لكنها في النهاية كانت تفقد وزنها بشكل سريع جدًا، ثم تكتسب مزيدًا من الوزن بمجرد التوقف عنه، وهو أمر غير مفيد لجسم الإنسان.

وعن أسرار حميتها الغذائية التي تسببت في فقدان وزنها بهذه الطريقة، تقول ليلى إنها اتبعت حمية صحية خلال 3 أشهر، كانت خلالها تقوم بشرب الكثير من المياه، وليكن ثلاث زجاجات، منها كوب ماء دافئ صباحًا، كما نصحت الفتيات اللاتي يرغبن في فقدان وزنهن، بعدم التسرع وضرورة تقسيم الوجبات على خمس مرات في اليوم بدلاً من ثلاث.

ونطلعك اليوم على نصائح ليلى علوي لخسارة الوزن بسرعة.

لجأت هذه النجمة الى مركز متخصص للرجيم له فروع في السعودية ومصر ودول الخليج كافة والتزمت معه في حمية محددة لها حيث يرسل هذا المركز لها يومياً وجباتها الى منزلها.

امتنعت ليلى عن الشوكولاتة وهي السبب الاساسي لبدانتها فكلما كانت تبدأ بإحدى الرجيمات كانت الشوكولاتة تغريها من جديد الى ان امتنعت عنها تماماً.

من اسرار نجاح هذا الديات هو تنظيم السعرات الحرارية فتنصح هذه النجمة بتناول 5 وجبات صغيرة منظمة خلال اليوم وهي كفيلة بسد الجوع والشعور بالشبع.

شرب كمية كبيرة من الماء يومياً على ان تكون الماء دافئة، تنصح هنا ايضاً بإضافة شريحة من الليمون الحامض او شريحة من البرتقال الى الماء الدافئ.

تصغير حجم الطبق الذي تتناولين به الاطعمة حتى تلتزمي بعدد سعرات حرارية اقل.

المشي يومياً لوقت يتراوح ما بين 30 و 45 دقيقة للمساعدة على حرق الدهون بسرعة وتفعيل عملية الهضم في الجسم.

المواظبة على نظام صحي معتدل بعد خسارة الوزن وذلك منعاً لاسترداده.

من ناحية أخرى، قررت النجمة ليلى علوى المنافسة فى دراما رمضان 2022 الحالى بعد غياب سنوات، من خلال «مسلسل دنيا تانية»

وتقدم ليلى علوي من خلال مسلسل دنيا تانية دور مديرة مدرسة تحاول العمل على تحسين سلوك طلابها باعتبارهم جزءا من المجتمع الذى يشكل مستقبل الأجيال المقبلة.

ويناقش المسلسل مشكلات الطلاب والمراهقين، وأهمية المنزل فى التربية، إلى جانب تسليط الضوء على الضغوط التى تعانى منها المرأة من خلال شخصية «دنيا» وما تتعرض له من ضغوط وأزمات قاسية، ولكن رغم ذلك تضع على عاتقها مسئولية تقويم الجيل الجديد.

يُشار إلى أن مسلسل “دنيا تانية” من بطولة ليلى علوي ومجدي كامل، فراس سعيد، وفاء صادق، ليلى عز العرب، مي سليم، ولاء الشريف، أحمد عزمي، إيمان السيد، أشرف زكي، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبدالعال.