شاهد .. أحمد السقا وأحمد عز طلبا مشاركة فان دام في عمل سينمائي.. ولكن رد نجم الأكشن كان صادم للغاية ؟!

انت الان تتابع خبر أحمد السقا وأحمد عز طلبا مشاركة فان دام في عمل سينمائي.. ولكن رد نجم الأكشن كان صادم للغاية ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف مدير أعمال النجم العالمي كلود فان دام وليد التلباني أن الفنان المصري محمد هنيدي طلب أن يشارك في الفيلم مع فان دام، وقال: رحّبت بذلك، ولكنه اختفى فجأة، رغم الجدل الذي أثاره الثنائي عبر التواصل الاجتماعي خلال احتفال الفنان العالمي بعيد ميلاده.

وأكد البلتاني إنه يجب تقدير فان دام مادياً، مشيرً إلى أن احتفاء هنيدي سبقه إليه أحمد السقا وأحمد عز، وقال: ”تعاون فان دام معهم أصبح مرفوضاً.

وأوضح إذا طلب أحمد السقا مرة أخرى التعاون مع فان دام، فسأقول له عذراً راحت عليك، هو لم يلتزم بموعده مع النجم العالمي عندما كان يصوّر مسلسل ”نسل الأغراب“ في رمضان الماضي“.

وأشار وليد التلباني أن آخر فيلم أنتجته منصة ”نتفليكس“ الأمريكية، للفنان فان دام، ظلّ لمدة 3 أشهر ضمن الأكثر مشاهدة عالمياً، وحقق ملايين المشاهدات.

في المقابل فإن فان دام يشارك في برنامج المقالب ”رامز موفي ستار“ إلى جانب الفنان المصري رامز جلال، والذي يُعرض حالياً في شهر رمضان.