شاهد .. هل تعتزل فيفي عبده الرقص نهائياً ؟؟ هكذا أعلنت قرارها المُحزن والذي صدم ملايين متابعيها !!

انت الان تتابع خبر هل تعتزل فيفي عبده الرقص نهائياً ؟؟ هكذا أعلنت قرارها المُحزن والذي صدم ملايين متابعيها !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)
كشفت الفنانة الاستعراضية المصرية فيفي عبده انها ترفض رفضا قاطعا فكرة الاعتزال رغم تقدّمها في السن وذلك لانها تعتبر ان الرقص بالنسبة لها كالهواء والأوكسيجين ولا يمكنها ان تتخلى عنه.
وخلال حلولها ضيفة على برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبةاكدت فيفي أنّها لا ترى انها تفعل شيئاً يُغضب الله، كما انها تعتبر الرقص موهبة مثل المواهب الاخرى كالرسم والعزف والغناء.
وتابعت مؤكدة ان علاقتها بالله خاصّة بها ولا يحق لأحد أن يتدخّل بها أو يفرض عليها ما عليها ان تفعله او القرار الذي يجب ان تتخذه في ما يخص مسيرتها.
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