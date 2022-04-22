شاهد .. كريستيانو رونالدو و جورجينا يُحزنان الكل بأول ظهور لهما بعد وفاة طفلهما ! (صورة مُبكية)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)
نشر لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو_رونالدو، صورة حديثة تجمعه بأسرته، بعد وفاة طفله التوأم أثناء الولادة.
كريستيانو وزوجته جورجينا رودريغيز استقبلان مولودتهما الجديدة بصورة ورساله جاء فيها: بيتنا السعيد. انضمت جيو وطفلة إلينا معاً. نريد أن نشكر الجميع على الكلمات والإيماءات الرقيقة. دعمكم مهم جداً وشعرنا جميعا بالحب والاحترام الذي تحظى به لعائلتنا. حان الوقت الآن لنكون ممتنين لهذه الحياة”.
كان النجم البرتغالي كريستيانو_رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أعلن وفاة نجله الرضيع من عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وذلك بعد دقائق قليلة من ولادته.
وكتب رونالدو رسالة حزينة عبر حسابه بموقع “انستجرام”: “ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد، فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة”.
أضاف: “نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل الرعاية والدعم المقدمين، لقد دُمرنا، ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية، ولدنا.. أنت ملاكنا.. سنحبك للأبد”.
وأوضح موقع utdreport المختص بالشأن الرياضى، وفاة أحد طفلى رونالدو التوأم حديثى الولادة، فيما نجت شقيقته التوأم وولدت بصحة جيدة.
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