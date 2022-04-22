شاهد .. محمود المهدي يفجّر مفاجاة من العيار الثقيل حول سبب طلاقه من منة عرفة.. هذا ما كانت تفعله !

انت الان تتابع خبر محمود المهدي يفجّر مفاجاة من العيار الثقيل حول سبب طلاقه من منة عرفة.. هذا ما كانت تفعله ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

خلال حلوله ضيفا على برنامج ضرب نار مع الإعلامية داليا فؤاد، كشف الممثل المصري ​محمود المهدي​، بعض تفاصيل طلاقه من الممثلة المصرية ​منة عرفة​، مؤكدا انها تلقت مكالمة هاتفية من أحد المسؤولين بنقابة المهن التمثيلية بمصر، أكد لها أنها إذا استمرت في ارتباطها به بعد التصريحات الجدلية التي اطلقها، لن تستطيع إكمال مشوارها في مجال الفن، وبسبب حبها الشديد للفن وتقديره لهذا الأمر، تم الإنفصال.

حيث كان قد صرح المهدي ضد اللمس ومشاهد الاغراء، وانه يريد حماية زوجته من الوسط الفني، وقال: "أنا عايز الناس تبص لها بصورة محترمة، وأنا بحمي مراتي من حاجات وحشة ومنه عرفه لسه صغيرة، ما أثار الجدل بتصريحاته التي رفضتها نقابة الفنانين.

وأكد الممثل المصري أنه منذ البداية قرر ان يساند منة في مجال التمثيل، ولم يمانع في شغلها، لكنه يرفض ان تشارك في مشاهد الاغراء واللمس، قائلا: "فى ناس وفنانات فى الوسط الفني محترمين وضد القبلات واللمس ولما أنا اتكلمت الدنيا قامت"، وأشار أنه لن يفرط بمنة عرفة بسهولة، وأن تصريحاته تسببت في حدوث ضرر لها، وله في مشواره الفني، موضحًا أن فيلم "666" الذي يشارك في بطولته يتعرض لأزمة في نقابة المهن التمثيلية بسبب تصريحاته.

ورغم الإنفصال بين الثنائي، الا ان الممثل أشار أن هناك محاولات مبشرة بينهما من أجل الصلح والعودة مجددًا لبعضهما كزوجين، لافتا إلى أنه لا يغضب بسبب جملة "زوج منة عرفة" التي تقال عنه في وسائل الإعلام، مضيفا: "أنا هتضايق ليه.. دي حقيقة فعلًا".

لجدير بالذكر أن منة عرفة قد صرحت في وقت سابق خلال أحد البرامج التلفزيونية برمضان الجاري، عن تفاصيل طلاقها من محمود المهدي وأكدت أنها ما زالت تحبه وتكن له كل احترام كبير، وما زالت تتواصل معه رغم انفصالهما، وكشفت مفاجأة بحديثها أن إجراءات الطلاق لم تنته رسميًا حتى الآن رغم إعلان طلاقهما مؤخرا.