شاهد .. اللقطة التي فضحت كل شي.. إغلاق مكتب قناة MBC في الكويت يشعل الأنترنت بعد عرض مشاهد غير مقبولة وصادمة في مسلسل العاصوف !

انت الان تتابع خبر اللقطة التي فضحت كل شي.. إغلاق مكتب قناة MBC في الكويت يشعل الأنترنت بعد عرض مشاهد غير مقبولة وصادمة في مسلسل العاصوف ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

أثار مسلسل العاصوف 3، غضباً واسعاً بين الناشطين الكويتيين، بعدما تطرقت الحلقة 11 منه إلى غزو الكويت وموقف السعودية منه.

وجاء في الحلقة 11 من العاصوف 3، كلمة الملك السعودي الراحل فهد بن عبدالعزيز الشهيرة التي قال فيها: “ما عاد في كويت ولا في سعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا نموت سوا، يا تبقى الكويت والسعودية، يا تنتهي الكويت والسعودية. لا يمكن أن تنتهي واحدة وتبقى الثانية”.

أما المشهد الذي أثار غضب الكويتيين، حين يرد خبر الغزو عبر الإذاعات، ويقول المذيع: “القوات العراقية قامت باجتياح الحدود الكويتية فجر هذا اليوم.

ونقلاً عن مصادر موثوقة، فإن القوات العراقية تمكنت من الوصول إلى العاصمة الكويتية خلال ساعات محدودة، دون مقاومة تذكر”.

ودشن الكويتيون، هاشتاج #اغلاق_مكتب_mbc، رداً على ما اعتبروه إساءة بحقهم في المسلسل.

وكتب الخبير الاستراتيجي والأمني خالد الصلال: “لن نسمح ل MBC أن تطمس تاريخ شهداء وأبطال المقاومه الكويتية أثناء الغزو، ووجب الإعتذار لشعب الكويت”.

وأضاف: “قناة MBC في مسلسلها العاصوف في مشهد ناصر القصبي “دخلت القوات العراقيه الكويت دون مقاومة تذكر” والدليل باعتراف قائد طيران القوه العراقيه أنهم خسروا 43 طائرة عراقية في اليوم الأول”.

وكتب آخر: ” لقد سطر الكويتيون كل البطولة في مواجهة الصلف والرعونة والغدر الذي تلقوه. وقد ولت تلك الحقبة بكل مآسيها. ولن نقبل أي تقليل من دور أبناء الكويت المشرف ومواقفهم العظيمة مع كل الأشقاء في كافة المجالات. ولازالت ذلك البلد المعطاء المتسامي فوق الجراح فعاشت الكويت وعاش أمراءها آل الصباح”.

وتساءل ناشط قائلا: ” شلون مافي مقاومه وعندنا عدد من الاسري في السجون العراقية خذولهم بلبسهم العسكري وكانوا ٧ شهور في السجون العراقية؟ والي اشرف ع نقلهم الصليب الاحمر الدولي عن طريق عرعر والاوراق والاسماء موجوده في الصليب الاحمر الدولي”.

وشدد ناشط على طلب إغلاق مكاتب “إم بي سي”، وكتب: “قناة هابطة تقدم الانحلال على شكل دراما رخيصة وايضاً تسيء للكويت وتحاول تسرق انجاز امريكي، اسلوب ضعفاء وحرامية، اغلاقها مطلب ، تمادوا كثيراً هؤلاء اللصوص “.

وخلال الحلقة المثيرة للجدل، يتحدث خالد الطيان – الشخصية التي يجسدها ناصر القصبي- مع شقيقه حول المناوشات الحربية التي تقع على الحدود بين العراق والكويت.

وعرض المسلسل مشاهد حقيقية من غزو العراق للكويت.

ويجتمع آل الطيان ليتناقشوا أمر غزو الكويت، وتقرر الأم الاتصال بأبناء عمومتهم هناك لاستضافتهم ببيتهم. وذلك في إشارة لانتقال عدد كبير من الكويتيين للعيش بالسعودية في تلك الفترة.