شاهد .. النجمة ميمي جمال تكشف رأيها بكل صراحة بـ’’غادة عبد الرازق‘‘.. وجهت لها كلمات قاسية والسبب غير متوقع !!

انت الان تتابع خبر النجمة ميمي جمال تكشف رأيها بكل صراحة بـ’’غادة عبد الرازق‘‘.. وجهت لها كلمات قاسية والسبب غير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

قالت الفنانة ميمي جمال إن غادة عبد الرازق، قامت بعدد من الأعمال الدرامية الجيدة في أول مشوارها الفني، وبعد ذلك أعمالها لم تكن في المستوى المطلوب لأنها ممثلة كبيرة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "سابع سما"، على فضائية "النهار"، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، إنها شعرت بأنها ظلت لفترة طويلة بعيدة عن الكاميرا، وجالسة على الكنبة، متابعة : "كل بنت من بناتي أتجوزت وراحت بيتها، ومش بعمل حاجة في الدنيا غير أني بروح لصحبتي وبنعيد نفس الكلام هو هو كل يوم".

وعلقت النجمة المصرية على تصريحات المخرج هادي الباجوري عن زوجته ياسمين رئيس موضحة إنها لم يعجبها كلامه متابعة: “مراته متحملتش وانفصلت عنه”.

وأضافت ميمي جمال: «حتى لو تمثيل وهو موافق

داعي تقولها بالطريقة دي».