شاهد .. لن تصدق كم بلغ أجر سالم الدوسري نجم الهلال السعودي في رامز موفي ستار.. رقم ضخم ويفوق الخيال !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم بلغ أجر سالم الدوسري نجم الهلال السعودي في رامز موفي ستار.. رقم ضخم ويفوق الخيال !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

وقع لاعب منتخب السعودية ونادي الهلال سالم الدوسري ضحية في برنامج مقلب رامز جلال رامز موفي ستار اليوم الجمعة، والذي يعرض على قناة أم بي سي مصر ، وشهدت الحلقة الكثير من المغامرات المثيرة.

وذكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اقاويل تفيد بان النجم سالم الدوسري تقاضى مبلغ 100 الف دولار، فيما ذكر البعض انه تقاضى فقط 50 الف دولار مقابل ظهوره في برنامج رامز موفي ستار مما اصاب الجمهور بصدمة وذهول.

الجدير بالذكر ان برنامج رامز موفي ستار يقدمه الفنان رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفيه، وتم إطلاقه في اول ايام شهر رمضان على قناة MBC.