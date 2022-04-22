شاهد .. هذا ماصورته الكاميرا.. لن تصدق ماطلبته الفنانة نجلاء بدر من فان دام أمام ذهول رامز جلال وكل المشاهدين !!

انت الان تتابع خبر هذا ماصورته الكاميرا.. لن تصدق ماطلبته الفنانة نجلاء بدر من فان دام أمام ذهول رامز جلال وكل المشاهدين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد عرض عشرين حلقة من برنامج رامز موفي ستار مازال الجمهور يتذكر الحلقة الثالثة عشر حيث إستضاف الفنان رامز جلال فيها الفنانة نجلاء بدر، في حلقة كانت مليئة بالإثارة والتشويق.

شهد لقاء فإن دام ونجلاء بدر الكثير من الرومانسية حيث عبرت نجلاء عن فرحتها برؤية فإن دام، كما ظهرت عليها الصدمة عند مشاهدته لأول مرة.

كما طلبت نجلاء منه أن يعلمها بعض حركات الأكشن، بعد أن سألها فإن دام إذا كانت ترغب في تقديم فيلم أكشن في مصر

وعلق رامز جلال بإنذهال شديد على فرحة نجلاء بدر برؤية فإن دام وقال "نجيب اتنين ليمون" و"ارجعي متقربيش منه في رقابة" وغيرهم الكثير من التعليقات.

الجدير ذكره أن فكرة برنامج "رامز موفي ستار" تدور هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.