أخبار اليمن : أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد يحذر من طقس غير مستقر

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد يحذر من طقس غير مستقرتوّقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

حيث توّقع المركز في نشرته الجوية، هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة، مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، غرب الجوف، حجة، المحويت، ريمة، أب وتعز وأجزاء من محافظات الضالع، لحج، البيضاء وأبين خلال فترتي الظهيرة والمساء.

كما توّقع درجات الحرارة مرتفعة نهاراً على الصحاري تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 و 40 درجة مئوية، ورياح نشطة إلى قوية غرب خليج عدن ومدخل باب المندب والجزء الجنوبي من البحر الأحمر تصل أعلى سرعة لها إلى 27 عقد مع هبات تصل إلى 35 عقدة.

وأوضح أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية صحوة أثناء الليل والصباح الباكر، غائمة جزئياً إلى غائمة أثناء النهار والفرصة مهيئة لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية.

وأشار إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية غائمة جزئياً بوجه عام، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل محافظتي حضرموت والمهرة والمناطق الداخلية المحاذية لها، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة على السواحل الجنوبية، والرياح جنوبية معتدلة إلى قوية السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل سرعتها إلى 27 عقدة مع هبات تصل إلى 35 عقدة تعمل على إثارة الأتربة والرمال واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر المركز أن الأجواء المناطق الصحراوية صحوة إلى غائمة جزئيا، حارة جافة ومغبرة نسبياَ، والرياح معتدلة السرعة إلى نشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال، في حين أن الأجواء أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة.

ونبه المركز، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى ضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار والاحتماء من العواصف الرعدية.

وحذر سائقي المركبات على الطرق الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الطينية والصخرية ومن الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو عند تشكل الضباب والشابورة المائية، كما حذر المواطنين بالمناطق الصحراوية من الأجواء الحارة أثناء النهار.

ونبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن الصغيرة جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.