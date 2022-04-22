شاهد .. أشرف زكي يحيل أوراق الشكوى المقدمة ضد الفنانة بدرية طلبة للشئون القانونية.. لن تتوقع ماذا فعلت وصدمت المصريين !

انت الان تتابع خبر أشرف زكي يحيل أوراق الشكوى المقدمة ضد الفنانة بدرية طلبة للشئون القانونية.. لن تتوقع ماذا فعلت وصدمت المصريين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

قام الفنان أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية بإحالة الشكوى المقدمة من الفنانة ريهام حجاج ضد الفنانة بدرية طلبة إلى الشئون القانونية.

تقدمت محامية ريهام حجاج بشكوى ضد بدرية طلبة بعد قيام الأخيرة بالتطاول فى حق الأولى أثناء ظهورها فى أحد البرامج التى تعرض على قناة الشمس، حيث اعتبرت المحامية الشاكية أن ما قالته طلبة هو تطاول غير مقبول فى حق موكلتها، خاصة وأن ريهام لم تتعامل معها من قبل.

وأدلت بدرية طلبة بتصريحات ضد ريهام حجاج في برنامج "ورا الشمس" من تقديم أميرة بدر، قالت خلالها إنها ترفض العمل معها في أي عمل فني، بسبب وجود خلافات شخصية تجمع ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز، وأكدت "بدرية" اعتزازها بصداقة الأخيرة التي تمنحها المساحة للتألق، في حين أن ريهام حجاج تفعل عكس ذلك، بحسب ما صرحت.

الجدير ذكره أن الفنانة ريهام حجاج تشارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل "يوتيرن"مع نخبة من نجوم الفن.