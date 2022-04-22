شاهد .. بعد سنة من الزواج.. شام الذهبي تكشف أمام الملأ حقيقة طلاق والدتها أصالة من زوجها فائق حسن !!

انت الان تتابع خبر بعد سنة من الزواج.. شام الذهبي تكشف أمام الملأ حقيقة طلاق والدتها أصالة من زوجها فائق حسن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت شام الذهبي حقيقة انفصال والدتها الفنانة أصالة من زوجها الشاعر فائق حسن، مشيرة إلى ان تلك الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية ليس لها أية اساس من الصحة.

وقالت شام الذهبي: انفصال والدتي عن زوجها فائق حسن غير صحيح، مؤكدة أن هذه الأقاويل ليس لها أساس من الصحة، مطالبة الجميع بالكف عن إطلاق مثل هذه الشائعات.

وجاء ذلك رداً على ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول طلاق الثنائي، حيث أكدت شام أنّهما يتواجدان حاليً في إجازة بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية .

وكانت الفنانة السورية قد أعلنت في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.