شاهد .. في نهار رمضان.. ولي أمر يمارس الرذيلة مع سيدة بإحدى مدارس القاهرة.. والنهاية كانت غير متوقعة !

انت الان تتابع خبر في نهار رمضان.. ولي أمر يمارس الرذيلة مع سيدة بإحدى مدارس القاهرة.. والنهاية كانت غير متوقعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

استغاث عدد من أولياء الأمور من حدوث واقعة ممارسة الرذيلة بين ولي أمر وسيدة في الدور العلوي من احدى مدارس القاهرة وفي نهار رمضان.

وقال أحد أولياء الأمور وشاهد عيان على الواقعة، إنه صعد للطابق العلوي بعد سماعه صوت صرخات من أعلى المدرسة لسيدة، وبالفعل وجد واقعة ممارسة رذيلة بين رجل وسيدة في فصل بالمدرسة في نهار رمضان، إلا أن إدارة المدرسة وعدد من المعلمين طلبوا منه الابتعاد عن الواقعة حينما بدأ تصويرها، على الرغم من محاولته لإنقاذ صورة المدرسة من الواقعة المشينة، متابعًا: أولادنا في خطر بعد مشاهدة الواقعة وخاصة أننا صورناهم.

وتابع: المدرسة بقت مثل السنتر التعليمي والطلاب يدخلون بالمطاوي والآلات الحادة، وإدارة المدرسة طلبت عدم نشر الفيديو.

قالت ولية أمر أخرى، إن السيدة خرجت من المدرسة وعلى وجهها علامات اعتداء، متابعةً أن بعض أفراد أسرتها حاولوا إخفاء الموضوع بادعاء أنها زوجت من كانت تمارس معه الرذيلة.

وتابعت ولية أمر أخرى، أن مدير المدرسة كان على علم بالواقعة، ولكنه أبلغ أولياء الأمور بأنه خلاف بين ولي أمر وزوجته وليس حالة ممارسة رذيلة.

فيما تقدم أولياء أمور المدرسة بشكوى للجهات المختصة بعد تصوير الواقعة ولم تقم إدارة المدرسة بأي إجراءات للإبلاغ عن الواقعة.