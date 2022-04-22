شاهد .. مين أكثر واحد نفسك تتزوجيه ؟؟ الفنانة المصرية مايان السيد أجابت دون خجل وصدمت الكل !

انت الان تتابع خبر مين أكثر واحد نفسك تتزوجيه ؟؟ الفنانة المصرية مايان السيد أجابت دون خجل وصدمت الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

تحلم كل فتاة بالفارس الذي تكمل معه حياتها، فتضع مواصفات لا تتنازل عنها. لكن ماذا عن النجمات فهل تكون مواصفات فتى أحلامهن تعجيزية ومبالغاً فيها أحياناً أم أنها بسيطة عكس ما يظن البعض.

النجمة الشابة مايان السيد، التي حققت نجاحات فنية كثيرة خلال الفترة الأخيرة تقول: “أريده شهما وكريما وطيب القلب، وعلى قدر كبير من المسؤولية أي يعتمد عليه”.

وذكرت مايان السيد مواصفات فارس أحلامها للمرة الأولى قائلة: "يخرجني ويفسحني كتير ويكون أطول مني".

وتشارك مايان السيد في موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل"الاختيار 3"، وقدّمت دور "آية" ابنة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأحداث.