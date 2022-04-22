شاهد .. مفيش راجل يقبل مراته تتباس.. الفنانة ميمي جمال تلقّن هادي الباجوري درساً قاسياً والصدمة الكبرى فيما قالته عن ياسمين رئيس !! (ستنصدم)

انت الان تتابع خبر مفيش راجل يقبل مراته تتباس.. الفنانة ميمي جمال تلقّن هادي الباجوري درساً قاسياً والصدمة الكبرى فيما قالته عن ياسمين رئيس !! (ستنصدم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة ميمي جمال ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج سابع سما المذاع عبر قناة النهار. وعلقت النجمة المصرية على تصريحات المخرج هادي الباجوري عن زوجته ياسمين رئيس موضحة إنها لم يعجبها كلامه متابعة: “مراته متحملتش وانفصلت عنه”. وأضافت ميمي جمال: «حتى لو تمثيل وهو موافق مفيش داعي تقولها بالطريقة دي». يذكر أن آخر أعمال ميمي جمال حكاية تحمل اسم 90 يوما ضمن حكايات مسلسل زي القمر الموسم الثاني، بجانب العديد من الفنانين، من بينهم نضال الشافعي وأحمد حلاوة.

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