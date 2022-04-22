شاهد .. تعليق مفاجئ من النجم المصري محمد صلاح على مسلسل الكبير أوي 6.. والصدمة الكبرى ما قاله عن مربوحة وأحمد مكي !!

انت الان تتابع خبر تعليق مفاجئ من النجم المصري محمد صلاح على مسلسل الكبير أوي 6.. والصدمة الكبرى ما قاله عن مربوحة وأحمد مكي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

علق النجم العالمي محمد صلاح لاعب كرة القدم المحترف في صفوف ليفربول، على مسلسل الكبير اوي 6، عبر حساب في أنستجرام.

ونشر محمد صلاح صورة عبر خاصة Stories عبر حسابه بتطبيق Instagram، النجم أحمد مكي وهو متقمص شخصية "حزلقوم"، وعليق برمز يبكي من الضحك.

اشاد صلاح بالنجم احمد مكي وبابداعه في المسلسل، بالاضافة إلى اعجابه الشديد بالفنانة رحمة أحمد "مربوحة"، حيث قال انها مبدعة.

وكان صلاح أبدى إعجابه من قبل بمسلسل "مكتوب عليا"، وحرص على توجيه رسالة إلى بطله أكرم حسني معبرا عن إعجابه بالمسلسل وقال له: "أنت جامد أوي اقسم بالله"، ونشر أكرم حسني رسالة محمد صلاح وكتب تعيقبا عليها: أنا جامد!! أومال أنت تبقى إيه.

ومسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.