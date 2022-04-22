شاهد .. خفايا صادمة وكارثية وراء غياب عادل إمام عن جنازة والده.. والسر إخفاء مهنته عن الجميع فاجئ الكل !

انت الان تتابع خبر خفايا صادمة وكارثية وراء غياب عادل إمام عن جنازة والده.. والسر إخفاء مهنته عن الجميع فاجئ الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

الزعيم الذي خرج من مدرسة المشاغبين ليصبح النجم الأول مصريًا وعربيًا، اشتهر بأنه فنان كوميدي ثم تمرد على ذلك بتقديم عشرات الأعمال المتنوعة ما بين الكوميديا والتراجيديا والأعمال السياسية.

وُلد الفنان عادل إمام في 17 مايو عام 1940، في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، تخرج من كلية الزراعة/ جامعة القاهرة، وبدأ حياته الفنية من مسرح الجامعة ومنه إلى شاشة السينما.

بدايته الحقيقية كانت أوائل الستينيات، حيث شارك في مجموعة من المسرحيات، نذكر منها: مسرحية أنا وهي والهوا ومسرحية النصابين، ثم شارك بعد ذلك في عددٍ من الأفلام بأدوارٍ صغيرة، مثل أفلام: المدير الفني والعقلاء الثلاثة ومراتي مدير عام.

شارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح، وكانت مساحة أدواره تزداد تدريجيًا حتى وصل لعام 1973، الذي شهد نقلة نوعية في مسيرته الفنية، حيث شارك في مسرحية مدرسة المشاغبين وفيلم البحث عن فضيحة، ومن هنا بدأت شهرته الواسعة التي أصبح بعدها نجم صف أول يتصدر لبطولة الأعمال.

لم يحضر جنازة والده

دائماً ما التزم الزعيم عادل إمام بعمله أمام جمهوره دون أن يخذله أبداً حتى في أصعب مواقف حياته وهي وفاة والده الذي لم يتمكن من حضور جنازته بسبب سفره وتواجده في لبنان، حيث كان يعرض إحدى مسرحياته هناك التي كانت في أخر ليالي عرضها وهو ما منعه من السفر إلى مصر حتى لا يلغي عمله مهما كانت الظروف.

وقال الزعيم إنه تأثر بوالده كثيرًا ، لكن الناقد الفني الكبير طارق الشناوي كشف في تصريحات صحفية أن الزعيم عادل إمام تعمد إخفاء مهنة والده ، مضيفًا أنه في الحلقات الأولى من البرنامج ” نعم انا مشهور “نزل الى معجبيه بعض الكلمات. ومنها إنكار الباطل عمل والده الذي كان يعمل “شاويش” في السجن.

أما المخرج رامي إمام فكشف عن مفاجأة تتعلق بجده الراحل محمد إمام، مؤكدا أنه توفى عام 1997 وعانى قبل وفاته من مرض الزهايمر ولم يكن يتذكر ابنه النجم عادل إمام ولا أحفاده، وابدى رامي ندمه لعدم وجود صور كثيرة تجمعه بجده، واشار إلى أن العائلة كلها ورثت خفة الدم عن الراحل.

رامي تلقى أكثر من مرة صورة له وهو طفل صغير برفقة والده الفنان عادل إمام وجده محمد، وأعاد نشرها عبر حسابه بموقع إنستجرام وعلّق عليها قائلا: الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتييييير جدا الفترة اللي فاتت .. والحقيقة رجعتني حوالي ٣٨ سنة لورا … دي مش مجرد صورة بالنسبة لي … دي من أحب الصور لي … مش لان فيها ٣ اجيال بيتصوروا …لا … لان فيها جدي الله يرحمه.

وتابع قائلا: محمد إمام .. الكبير … الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه… والأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة كنت بحس بالراحة معاه .. واحلي لحظة في حياتي لما كان بيرقيني ويدعيلي .. وبيدعي لأبويا ” روح يا عادل … ربنا يكرمك كمان وكمان “.

وأضاف: وفي أواخر أيامه، جاله زهايمر .. ومكانش فاكرني .. ولا فاكر أي شخص في عيلتنا اتمنيت ساعتها ان الأيام ترجع بي وأتصور معاه اكتر واكتر واكتر … لحد ما مات سنة ١٩٩٧ .. لكن دايما حاسس انه عايش معايا طول الوقت … ربنا يرحمك يا جدو ويغفر لك وتكون مستريح لحد ما نجيلك.

وكانت آخر أعمال الزعيم عادل إمام هو مسلسل فلانتينو، الذي عُرِض في شهر رمضان 2020، مع النجوم داليا البحيري، الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني وسليمان عيد.