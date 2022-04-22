شاهد .. بعد القبض عليها.. سيدة المترو تكشف تفاصيل مروعة بشأن تعديها على 3 فتيات بسبب ملابسهن !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر بعد القبض عليها.. سيدة المترو تكشف تفاصيل مروعة بشأن تعديها على 3 فتيات بسبب ملابسهن !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت السيدة التي أثارت ضجة كبيرة، بعد اعتدائها على فتيات في مترو القاهرة بسبب ملابسهن، تفاصيل الواقعة المثيرة للجدل بعد القبض عليها.

وقالت سيدة المترو إنها كانت عائدة إلى منزلها في منطقة المعادي، واستقلت المترو من محطة السادات، وحينما دخلت عربة المترو؛ وجدت الفتيات الثلاث يرتدين ملابس خادشة بحسب وصفها، فحاولت نصحهن؛ انطلاقا من مبدأ أنهن مثل بناتها، وفقًا للوطن المصرية.

وأشارت في التحقيقات بعد إلقاء القبض عليها إلى أنها وجهت حديثها لإحدى الفتيات على اعتبار أنها مثل ابنتها؛ لترد الفتاة عليها: أنا مايشرفنيش إنك تبقي أمي؛ فاحتدم الخلاف، ووقعت مشادة كلامية بينهما، ولم تتطور إلى التشاجر بالأيدي.

وأوضحت أنها نصحت الفتيات؛ لأنهن ظهرن في مظهر غير لائق، في شهر رمضان، وفي وسيلة مواصلات عامة، بها آلاف الشباب، وأنها خشيت عليهن من التحرش.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على السيدة؛ لتعديها على 3 فتيات داخل إحدى عربات السيدات بمترو الأنفاق، اعتراضا على الملابس التي ترتديها إحداهن، والتي وصفتها تلك السيدة بـ الفاضحة، وأظهر فيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سيدة، تعتدي بالضرب على فتاة داخل مترو الأنفاق؛ اعتراضا على الملابس التي ترتديها الفتاة.



