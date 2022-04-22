شاهد .. مفأجاة صادمة.. تهديد الفنانة المصرية ’’نيللي كريم‘‘ بالقتل.. وهذه هوية من وضع حياتها بخطر !!

انت الان تتابع خبر مفأجاة صادمة.. تهديد الفنانة المصرية ’’نيللي كريم‘‘ بالقتل.. وهذه هوية من وضع حياتها بخطر !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

تواجه الممثلة نيللي كريم أزمة كبيرة بعد التحريض على الكراهية والتهديد بقتل عدد من أفراد مسلسل فاتن أمل حربي بحجة اساءتهم للدين.

المحامي سمير صبري المتهم بعملية التهديد بقتل نيللي كريم وفريق العمل تلقى ضربة قوية من شركة العدل جروب منتجة المسلسل التي تقدمت ببلاغ ضده لهذه التهمة وأيضاً للتحريض على الكراهية

وقال البلاغ مفسراً قصة المسلسل:

“أنتجت شركة العدل مسلسلا تلیفزیونيا یحمل اسم فاتن أمل حربي، ویتم عرضه على شاشات القنوات الأرضية والفضائية، ضمن مسلسلات رمضان 2022”.

وأضاف البلاغ ان المسلسل ليس ضد الدين:

“المصنف الفني المذكور، مسلسل أجتماعي درامي، یناقش قضایا المرأة المصریة، وما تعانیه من مشكلات عملیة وقانونیة، أثناء التقاضي، كأثر مترتب على انھاء العلاقة الزوجیة، وذلك بغرض إلقاء ضوء كاشف على تلك المشكلات، للوصول إلى حلول اجتماعیة مناسبة لحركة المجتمع، بما لا یتناقض مع الثوابت الإسلامیة المقررة شرعا، والمتفق علیھا بالإجماع”.

مركز الفتوى التابع للأزهر الشريف كان قد اتهم مسلسل نيللي كريم بالاستهزاء بآيات القرآن الكريم وقال في بيانه:

“إن تعمد تقديم عالم الدين الإسلامي بعمامته الأزهرية البيضاء في صورة الجاهل، الإمعة، معدوم المروءة، دنيء النفس، عَيِي اللسان -في بعض الأعمال الفنية- تنمر مستنكر، وتشويه مقصود مرفوض، لا ينال من العلماء بقدر ما ينال من منتقصيهم، ولا يتناسب وتوقير شعب مصر العظيم لعلماء الدين ورجاله”.