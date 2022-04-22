شاهد .. طفلة البلكونة التي حاول والدها إلقائها من شرفة المنزل تروي تفاصيل الواقعة.. وتكشف عن السبب الصادم !

انت الان تتابع خبر طفلة البلكونة التي حاول والدها إلقائها من شرفة المنزل تروي تفاصيل الواقعة.. وتكشف عن السبب الصادم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفتاة المصرية مي عبد التواب، البالغة من العمر 12 عامًا، تفاصيل الواقعة التي أثارات جدلًا واسعًا في مصر خلال اليومين الماضيين، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه أب يحاول إلقاء ابنته من شرفة المنزل.

وأوضحت الفتاة أن والدها حاول تأديبها بسبب تأخرها في إعداد وجبة الإفطار، فأمسك بخرطوم محاولاً ضربها إلا أنها فرت منه واتجهت إلى الشرفة.

وتابعت في حديها لـ"العربية"، أنها حاولت القفز من الشرفة للتخلص من عقاب ولدها لكنه تمكن من الإمساك بها واستنجد بالجيران لمساعدته في إنقاذها حتى لا يختل توازنها وتسقط على الأرض جثة هامدة.

بدورها، أوضحت والدة الطفلة أن قوات الأمن أخلت سبيلها لعدم تورطها في الواقعة، كما أخلت سبيل ابنتها، فيما تم احتجاز الأب لبحث حالته الجنائية، مؤكدة أن زوجها كان يحاول بالفعل ضرب مي، لكنها هربت منه، غير أنها شددت على أنه لم يقصد إلقاءها من الشرفة.

وبين الفيديو الذي بلغت مدته 44 ثانية، رجلاً يمسك بفتاة من يديها وهي معلقة من شرفة، قبل أن يتدخل رجلان آخران لجذبها وإنقاذها.