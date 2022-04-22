شاهد .. النجمة المصرية دينا الشربيني تفضح لأول مرة أسرار علاقتها المُحرجة مع عمرو دياب!! (فيديو)

انت الان تتابع خبر النجمة المصرية دينا الشربيني تفضح لأول مرة أسرار علاقتها المُحرجة مع عمرو دياب!! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

للمرة الأولى على الإطلاق، تحدثت الممثلة المصرية الشهيرة دينا الشربيني عن أسرار علاقتها مع الفنان المصري عمرو دياب، مما فاجأ الجميع.

دينا الشربيني تكشف عن أسرار علاقتها

في التفاصيل، كشفت الممثلة المصرية دينا الشربيني، حقيقة ما قيل عن أن أغنية حبيبها السابق الفنان ​عمرو دياب​ “​برج الحوت​” لم تكن موجهة لها.

وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج “​حبر سري​” مع الإعلامية أسما ابراهيم :”أنا مسمتعش القصة دي ويمكن يكون حصل ومعرفش فعلا الأغنية ليا ولا لا، وأنا دينا مقدرش اتكلم نيابة عن حد، وعمرو دياب راجل عظيم بحبه جدا واحترمه جدا، وبحاول طول الوقت أبقى انا”.

وأكدت دينا أنها لن تغضب في حال ارتباطها بشخص يشغل أغنية “برج الحوت” لها :”لو مرتبطة بحد وحصل كده مش هزعل، وأنا حاليا محتاجة اركز في شغلي والحب ملوش خطة”.