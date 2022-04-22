شاهد .. سعودية تحصل على قرض للعمل.. وبعدما أنفقت 60 ألف ريال حدثت المفاجأة الذي صدمت السعوديين ! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر سعودية تحصل على قرض للعمل.. وبعدما أنفقت 60 ألف ريال حدثت المفاجأة الذي صدمت السعوديين ! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

رفضت أمانة العاصمة المقدسة، استخراج تصريح لمواطنة تعمل في مكتب متنقل أمام المحكمة الجزائية في مكة.

وحسب "عكاظ" أوقفت بلدية العزيزية بمنطقة مكة، نشاط السيدة ما لم يكن هناك تحسين لمكتبها.

وتقدمت السيدة لبنك التنمية الاجتماعية وحصلت على قرض وشراء سيارة «فودترك»، تم تجهيزها لتتناسب مع الخدمات المكتبية المقدمة؛ ما كلفها أكثر من 60 ألف ريال.

وعندما تقدمت المواطنة، بطلب التصريح تعذرت الأمانة؛ ما كبدها خسائر فادحة وطالبت، بتمكينها من العمل حيث يمارس البعض أعمالهم في مكاتب خدمات متهالكة، ولم يتم منعهم من ذلك. حسب "قولها".

ومن جانبه قال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني،أن البلدية وقفت على الموقع المشار إليه، واتضخ أنه غير مطابق لأنظمة واشتراطات بلدي الصادرة من الوزارة.