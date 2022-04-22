شاهد .. لن تتوقع المبلغ الذي تقاضاه حسن عسيري في برنامج ’’رامز مجنون رسمي‘‘ 2020.. رقم خيالي يٌكشف لأول مرة !

انت الان تتابع خبر لن تتوقع المبلغ الذي تقاضاه حسن عسيري في برنامج ’’رامز مجنون رسمي‘‘ 2020.. رقم خيالي يٌكشف لأول مرة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان السعودي حسن عسيري عن المبلغ الذي تقاضاه في برنامج رامز مجنون رسمي 2020، في لقاء تلفزيوني عبر برنامج مراحل مع علي العلياني عبر فضائية sbc.

وحسب تصريحاته فقد تقاضى مبلغ خيالي وصل الى 450 ألف دولار، قيمة الأجر المادي من برنامج ”رامز مجنون رسمي" عام 2020.

وأشار إلى أن تصوير مشاهد حلقته مع رامز استغرق 22 يوما، لافتا إلى إيهامه بأنه كان يصور فيلما طوال هذه المدة، وكان مترددا في البداية، من المشاركة في الفيلم الذي اتضح بعد ذلك أنه مقلب رامز جلال.

وقال“عقب الحلقة حينها جالي أسئلة كثيرة على أني كنت أعلم، حتى سمعت تصريحا للفنانة السورية سوزان نجم الدين تقول إنني أيضا كنت على علم، وأقول لها إني والله ما كنت أدري بهذا المقلب وظهرت طبيعياً”.