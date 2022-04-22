شاهد .. ليه رفضتي تشتغلي مع ريهام حجاج؟ بدرية طلبة ترد بجرأة صادمة .. لن تصدق ما علاقة ياسمين عبد العزيز؟

انت الان تتابع خبر ليه رفضتي تشتغلي مع ريهام حجاج؟ بدرية طلبة ترد بجرأة صادمة .. لن تصدق ما علاقة ياسمين عبد العزيز؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت الفنانة المصرية بدرية طلبة، جدلا كبيرا بعد تصريحاتها حول رفض العمل مع مواطنتها الفنانة ريهام حجاج، لعدة أسباب كشفت عنها طلبة.

رفضت الفنانة بدرية طلبة، أن يتم توصيف رفضها العمل مع ريهام حجاج، بسبب صداقتها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، مشيرة إلى أن العلاقة أعمق من ذلك.

أوضحت بدرية طلبة، في حوارها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج وراء الشمس المذاع على قناة الشمس الفضائية، أنها ترفض العمل مع ريهام حجاج بسبب حبها لياسمين عبد العزيز: "ليس بسبب صداقتي مع ياسمين عبد العزيز ولكن بسبب حبي لها.

تابعت بدرية طلبة: "أنا أسير في حياتي بمبدأ هو أنا وابن عمي على الغريب، عندما أحبك لا أقبل أن يمس أي شخص شعرة منكِ".

بدرية طلبة: ياسمين عبد العزيز نجمة

أوضحت بدرية طلبة أن نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز، لا تُقارن بغيرها من بنات جيلها لسبب بسيط، هو أنها تفتح شباك السينما بأفلامها، وهو أمر لا يحدث إلا معها.

أكملت بدرية طلبة: "نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز، تفتح شباك السينما وهذا لا يحدث إلا معها، عندما كنا نتعاون معاً، كانت تنظر ليه شزراً وتطلب مني أن ألقي إيفيهات، وتقول جرى إيه؟ ما تقولي".

أردفت طلبة: "هذه الإنسانة تستحق أن أحبها أم لا؟ وأن أضعها داخل عيني أم لا؟ عندما كنت أخبرها أن هناك شخصاً لا يريدني أن أقول إيفيهات أو أن أتحدث كانت تصر على أن أقول وأتكلم".

بدرية طلبة: ريهام حجاج لديها الأنا عالية

وعن ريهام حجاج والعمل معها، أكدّت بدرية طلبة أن لديها مشاكل مع عديد من الزملاء، بالإضافة إلى كون "الأنا" عندها عالية.

تابعت بدرية طلبة: "هناك بعض الأشخاص يحبون أن يمسكوا العصا من منتصفها" أي لا يتحدثون بالسوء ويقفون على الحياد، بينما شددت بدرية طلبة أن هذا ليس موقفها.

أكملت بدرية طلبة: "لو ذهبت للعمل مع ريهام حجاج ستجعلني درجة عاشرة، بينما أنا مع ياسمين عبد العزيز درجة أولى، تُعلي مني وتدفعني لأخذ مساحة جيدة.