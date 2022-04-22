أخبار اليمن : الحديدة.. 58 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 58 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 58 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً غارة لطيران تجسسي على حيس، و8 خروقات بقصف مدفعي لعدد 28 قذيفة و34 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.