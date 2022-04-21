شاهد .. شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة نصري تظهر في أحضان زوجها وتشعل الأنترنت ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة نصري تظهر في أحضان زوجها وتشعل الأنترنت ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/22 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شام الذهبي، بصورة رومانسية مع زوجها مما أثارت إعجاب متابعيها.

يذكر أن احتفلت شام الذهبي الجمعة 25 مارس، بزفافها على أحمد هلال، في حفل شهد حضورا ضخما بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وخضعت شام لجلسة تصوير بصحبة عريسها أحمد هلال، وهي بفستان الزفاف، وتم تداول صورًا من استعدادات شام لحفل الزفاف.

تعرفت شام الذهبي على أحمد هلال منذ أربعة أشهر، ولكن كانت تجمعهما صداقة مشتركة عادية قبل ذلك، فاجأ أحمد هلال شام الذهبي بطلب خطبتها عندما كانت ذاهبة مع أصدقائها في رحلة نيلية، حيث أنه أحضر فلوكة في النيل مليئة بالورود وبوسترات فيها صور لهما.