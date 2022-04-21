شاهد .. الطلاق الأغلى في مصر ؟؟ صدمة تهز الوسط الفني بعد كشف مؤخر منة عرفة بعد طلاقها من محمود المهدي.. هل تسبب الطلاق بإفلاسه !!

انت الان تتابع خبر الطلاق الأغلى في مصر ؟؟ صدمة تهز الوسط الفني بعد كشف مؤخر منة عرفة بعد طلاقها من محمود المهدي.. هل تسبب الطلاق بإفلاسه !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

أكد الفنان محمود المهدي، أن الفنانة منة عرفة لم تشتكِ من مضايقة ولا أحد حاول التحرش بها في أي عمل من أعمالها الفنية، قائلا هي بتتعامل بحدود مع أي حد ومقلتش الوسط الفني كله وحش وفى ناس كويسة.

وأوضح محمود المهدي، خلال حواره ببرنامج "ضرب نار"، مع الإعلامية داليا فؤاد، على قناة القاهرة والناس، أنه لا يختار الموضوعات الترند من أجل جذب المشاهدات، مضيفا "أنا بتكلم إن في ناس من الوسط الفني بتطلع تتكلم باسم باقي الفنانين، وأنا مش بختار الموضوعات الترند، واللي بطلع أقوله ده رد الناس وأنا قريب من الشارع وعلطول في الشارع".

وكشف محمود المهدي، عن قيمة المؤخر الذى وقع عليه قبل الزواج من منة عرفة، قائلا "أنا مضيت على 200 الف جنيه مؤخر وهي اللي قررت، وأنا قلت لها أنتي عايزة قد ايه وهي مرضيتش تكتب قيمة جواز، واحنا وصلنا لدرجة أننا فاهمين بعض قوي".

المبلغ ليس كبيراً للدرجة التي يمكن أن يتسبب بأزمة مالية مع محمود المهدي، خاصة مع ارتفاع أجور الفنانين في السنوات الأخيرة حيث تترواح بين المليون جنيه والأربعين مليون جنيه على المسلسل الواحد.