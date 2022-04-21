شاهد .. بعد ضجة اعتداد حسن الرداد على فنانات خلف الكواليس ! نجلاء بدر تقول رأيها في زوج إيمي سمير غانم بصرامة وتصدم الكل !

انت الان تتابع خبر بعد ضجة اعتداد حسن الرداد على فنانات خلف الكواليس ! نجلاء بدر تقول رأيها في زوج إيمي سمير غانم بصرامة وتصدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

هي نجلاء بدر ممثلة وإعلامية مصرية معروفة حاصلةٌ على بكالوريوس بالإعلام من كلية القاهرة .

في رصيدها عددٌ كبيرٌ من المسلسلات التلفزيونية. ولم تقتصر مسيرتها الفنية على التمثيل فقط.

عملت نجلاء بدر في مجال الإعلام كمقدمةٍ للبرامج التلفزيونية أغلبها على شاشة MBC منها: أكشن نجلاء بدر، و”سكوب” و”الخزنة لايف” وغيرها.

مؤخراً وفي لقاء أخير للفنانة والإعلامية مع مجلة لها كانت قد سئلت نجلاء بدر عن رأيها في حسن الرداد والعمل معه.

وأتى السؤال في ظل أخبار متداولة تتحدث عن ضربه للفنانات في الكواليس ! وهو ما يظل مجرد طرح إعلامي لا تدعمه حقائق أكيدة.

وأجابت "بدر" على السؤال بكل ثقة وصرامة قائلة:"سُررتُ بالعمل مع حسن الردّاد، لأنه شخص مهذّب، محترم، يحب عمله، ومرح لا تفارق الابتسامة وجهه. كانت أمنيتي أن أعمل معه".