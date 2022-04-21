شاهد .. الأجر الذي تقاضاه سليمان عيد من برنامج رامز موفي ستار يثير ضجة واسعة ويُشعل الأنترنت .. لن تصدق كم !!

انت الان تتابع خبر الأجر الذي تقاضاه سليمان عيد من برنامج رامز موفي ستار يثير ضجة واسعة ويُشعل الأنترنت .. لن تصدق كم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

حل الفنان الكوميدي سليمان عيد ضيفاً على رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار علي قناة ام بي سي مصر في البرنامج الذي تدور فكرته حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم.

ووفقاً لتداولات إعلامية فقد كشفت بعض المصادر أن الفنان قد تقاضى مبلغ 22 ألف دولار مقابل ظهوره في برنامج رامز موفي ستار، فيما وضحت بعض المصادر أنه تقاضى مبلغ 30 ألف دولار.

يُذكر أن برنامج «رامز موفي ستار» قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه