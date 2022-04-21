شاهد .. تعرف على الفيلم الذي يريد النجم حسن يوسف أن يحذفه ويعتبره سقطة في تاريخه.. لن تصدق من تكون الممثلة الذي شاركته البطولة ! (تفاصيل مثيرة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

شدد الفنان حسن يوسف على أنه لا يقبل بأى عمل يعرض عليه حاليا، لأنه يسعى للحفاظ على تاريخه الفنى. وفى حوار سابق مع "سكاى نيوز عربية" قال حسن يوسف إنه عرض عليه مؤخرا أحد الأعمال لكن لم يشارك به بسبب الأجر، مشيرا إلى أنه طلب أجر 5 ملايين جنيه، لكن الشركة المنتجة رفضت وحاولت تخفيضه إلى 3 ملايين جنيه، لكنه لم يقبل، فذهب الدور لممثل آخر. وأوضح حينها حسن يوسف أن آخر أجر تقاضاه كان 3 ملايين جنيه عن دوره فى مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة" مع غادة عبد الرازق. وحول الأعمال التي ندم عليها أعلن حسن يوسف ندمه على فيلم "ثورة البنات" مع نادية لطفى.

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