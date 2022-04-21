انت الان تتابع خبر النجم فان دام يقل أدبه أمام شريف عامر ويتحرش بزميلته الإعلامية الشهيرة على الهواء.. رد الأخير لن يتوقعة أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

لم يكن يتوقع شريف عامر خروج النجم العالمي جان كلود فان دام عن قواعد الأدب على الهواء ومحاولته التحرش بزميلته الإعلامية لبنى عسل. وفوجئ المتابعين بتصرف فان دام أثناء حديث شريف عامر له بينما قام الآخر بالالتفات باتجاه المذيعة بنظرات مركزة وبإمعان وابتسامة، وسط ارتباك شريف عامر. وكشف فاندام خلال اللقاء الكثير من أسراره للجمهور، وألى بتصريحات مفاجئة أحدثت ضجة وقتها. ويشارك فاندام حالياً في برنامج المقالب "رامز موفي ستار" وشكلت مشاركته عاملاً مهماً في نيل البرنامج جماهيرية كبيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. النجم فان دام يقل أدبه أمام شريف عامر ويتحرش بزميلته الإعلامية الشهيرة على الهواء.. رد الأخير لن يتوقعة أحد ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.