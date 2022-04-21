شاهد .. بعد طلاقها.. الفنانة سولاف فواخرجي.. تنتقم من زوجها بعد نشرها هذه الصور في ’’مع وقف التنفيذ‘‘.. والصدمة الكبرى فيما فعلته !!

انت الان تتابع خبر بعد طلاقها.. الفنانة سولاف فواخرجي.. تنتقم من زوجها بعد نشرها هذه الصور في ’’مع وقف التنفيذ‘‘.. والصدمة الكبرى فيما فعلته !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

ظهرت بعد طلاقها النجمة السورية سولاف فواخرجي وهي مضرجة بالدم وتعاني من كدمات على وجهها حيث يتوضح من خلال الصور أنها تعرضت للضرب المبرح.

هذه التفاصيل هي من إحدى حلقات مسلسل "مع وقف التنفيذ" الذي تؤدي فيه سولاف شخصية "جنان العالم" وليس لها أي دخل بزوجها السابق وائل رمضان، كما تحدثت بعض المواقع الاعلامية، حيث قامت خلال أحداث المسلسل بصنع هذه الكدمات بالمكياج وقامت بتقطيع ملابسها وتصوير نفسها مقطع فيديو بطريقة مؤثرة حيث هددت زوجها ( فايز قزق) بنشر فيديو عبر السوشال ميديا كونه ضربها ومن أجل الحصول على المال منه بعد انفصالهما وهو ما جعل الزوج يخضع للتهديد ويعطيها أموالها.

وكانت أحداث المسلسل قد شهدت طلاق "جنان" من زوجها بعد أن كثرت مشاكلها بسبب تصرفاتها وأعمالها غير القانونية.ونشرت سلاف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مجموعة من الصور للشخصية وهي بحالة يرثى لها وعلّقت على الصور: "صور جنان من حلقة اليوم".

يذكر أن الفنانة سولاف تحضر لبطولة مسلسل "مع وقف التنفيذ" وتتشارك بطولة العمل مع كل من غسان مسعود، عباس النوري، فادي صبيح، صفاء سلطان وآخرين.